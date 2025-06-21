«Поверг столицы НАТО в трепет»: как мир отреагировал на громкое выступление Путина на ПМЭФ 2025

В Bloomberg сделали акцент на заявлениях Путина о том, что Россия не стремится к капитуляции киевского режима, о том, что Украина должна признать реалии на земле, и о единстве русского и украинского народов. В Reuters передали его слова о том, что Россия никогда не посягала на суверенитет Украины. Также в Reuters, The New York Times и многих других СМИ обратили особое внимание на фразы Путина: «в этом отношении можно сказать, что вся Украина — наша» и «куда бы ни ступила русского солдата, то наше». Об этом сообщает 360.ru.