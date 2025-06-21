На Алтае арестовали мужчину по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика

В Алтайском крае арестовали жителя Тальменского района по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, сообщил СК по региону.
По данным следствия, 17 июня 47-летний обвиняемый познакомился с ребенком, после чего у себя дома совершил преступление против его половой неприкосновенности.
«На следующий день злоумышленник был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.
Местные жители в соцсетях уточнили, что ребенку на момент совершения преступления было 10 лет. Сейчас он находится в больнице.
«Он сейчас в реанимации с сотрясением и разрывом внутренних органов», — написала Светлана.
Еще одна знакомая с ситуацией жительница региона добавила, что мужчина заманил мальчика к себе домой, предложив покурить.
Сегодня ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу.