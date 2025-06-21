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На Алтае арестовали мужчину по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика

Мужчина, по словам местных жителей, заманил ребенка к себе домой.

Источник: Следственный комитет России

В Алтайском крае арестовали жителя Тальменского района по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, сообщил СК по региону.

По данным следствия, 17 июня 47-летний обвиняемый познакомился с ребенком, после чего у себя дома совершил преступление против его половой неприкосновенности.

«На следующий день злоумышленник был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Местные жители в соцсетях уточнили, что ребенку на момент совершения преступления было 10 лет. Сейчас он находится в больнице.

«Он сейчас в реанимации с сотрясением и разрывом внутренних органов», — написала Светлана.

Еще одна знакомая с ситуацией жительница региона добавила, что мужчина заманил мальчика к себе домой, предложив покурить.

Сегодня ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу.