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В Новосибирске женщина остановила ехавший без водителя грузовик

В Кировском районе Новосибирска местная жительница Александра предотвратила возможное ДТП, остановив грузовик, начавший самопроизвольно движение.

В Кировском районе Новосибирска местная жительница Александра предотвратила возможное ДТП, остановив грузовик, начавший самопроизвольно движение. Об этом пишет телеграм-канал Инцидент Новосибирск.

По словам женщины, она заметила, как стоявший на склоне грузовик начал катиться назад. Подойдя ближе, Александра обнаружила, что водителя в кабине нет — машину оставили с работающим двигателем.

«Позади меня шёл ребёнок. Я побежала за грузовиком и смогла его остановить», — рассказала Александра. Она отметила, что в момент происшествия думала только о предотвращении аварии.

Вернувшийся водитель поблагодарил женщину за помощь и вручил ей шоколадку в знак признательности.

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