Дядя Витя — бывший зек: две 10-летние девочки стали жертвами рецидивиста

По правилам, мужчина должен был отмечаться в полиции три раза в месяц на протяжении восьми лет после освобождения. Без предупреждения он не мог покидать город, также ему было запрещено выходить на улицу после девяти вечера. Однако тяга к детям оказалась сильнее всех предупреждений. Что интересно, на мужчину никак не воздействовали даже в случаях, когда он пропускал явки.