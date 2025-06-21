Дядя Витя — бывший зек: две 10-летние девочки стали жертвами рецидивиста

В 2021 году в Киселевске пропали две десятилетние девочки. Как заявили свидетели, недалеко от детской площадки появился неизвестный мужчина, которого дети звали Витей. Чем закончилось общение взрослого мужчины, раздававшего конфеты чужим детям, за которыми не следили родители, рассказывает «Царьград».
Что произошло.
Настя и Ульяна были подружками — ходили вместе в школу, проводили вместе свободное время после уроков. В злополучный сентябрьский день в 2021 году девочки пошли на площадку, где были и другие дети. Родителям казалось, что если подружки куда-то ушли вместе, то так точно безопаснее.
На площадке уже был тот самый дядя Витя. И дети, и бабушки на лавочке во дворе не заподозрили ничего странного — мужчина уже успел примелькаться и не вызывал подозрений. Мужчина приносил с собой газировку, семечки, чтобы дети кормили птиц, пытался научить мальчишек приемам рукопашного боя.
Далее мужчина предложил всем желающим сходить к нему в гости, посмотреть кроликов. На предложение согласились Настя и Ульяна.
По дороге зашли в магазин, где мужчина купил себе алкоголя, а девочкам конфет. Кассир поинтересовалась, его ли это дети. Мужчина кивнул, а девочки не стали возражать.
Как оказалось позже, мужчина недавно вышел из тюрьмы, где провел десять лет, причем за надругательство над детьми. Когда вышел на свободу, не смог отказаться от своих привычек.
По правилам, мужчина должен был отмечаться в полиции три раза в месяц на протяжении восьми лет после освобождения. Без предупреждения он не мог покидать город, также ему было запрещено выходить на улицу после девяти вечера. Однако тяга к детям оказалась сильнее всех предупреждений. Что интересно, на мужчину никак не воздействовали даже в случаях, когда он пропускал явки.
За пару дней до похищения девочек мужчина арендовал дачу недалеко от города. После того, как у него появилось «логово», уголовник начал исследовать соседние детские площадки.
В начале сентября 2021 года на даче маньяка оказались Настя и Ульяна. Уголовник надругался, задушил девочек, а тела спрятал под матрасами.
Девочек начали искать сразу же. Помимо полиции поисками девочек занялись волонтеры. В результате поисков набрели на покосившуюся дачу, которую снимал уголовник. К слову, продавщица из магазина, где в последний раз видели девочек, хорошо запомнила преступника, поэтому его удалось так быстро задержать и отвертеться у того уже никак не получилось.
На суде мужчина не проявлял никаких признаков раскаяния, во время заседаний отворачивался от зала, так и не взглянул в глаза родных погибших девочек.