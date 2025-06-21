Семь машин столкнулись на Каширском шоссе на юге Москвы

В районе дома 132 на Каширском шоссе на юге Москвы столкнулись семь автомобилей, в результате аварии пострадал один человек. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.
— По предварительным данным на Каширском шоссе в районе дома 132 произошло столкновение 7 транспортных средств. В результате дорожной аварии пострадал один человек. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
В пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на месте аварии работают сотрудники городских оперативных служб, уточняя обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
19 июня на Волгоградском проспекте в столичном районе Выхино-Жулебино автомобиль каршеринга марки Geely врезался в заднюю часть автобуса Мострансавто. В результате аварии пострадал пассажир легковой машины, его госпитализировали.