Девочка утонула в бассейне спа-комплекса в Ростове-на-Дону, нырнув за браслетом

Предварительно, трагичный инцидент произошёл в Железнодорожном районе города в субботу в открытом бассейне. Следователи устанавливают обстоятельства, проводятся процессуальные действия.
«С целью проверки следственным путём обстоятельств гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смерти ребёнка.
По словам очевидцев, погибшая нырнула в бассейн за браслетом, который соскользнул у неё с руки, но выплыть уже не смогла. Также посетители рассказали, что спасателям было якобы всё равно на случившееся — они вовремя не среагировали на происшествие.
Ранее сообщалось, что в Кировграде Свердловской области семиклассник пропал после прыжка с моста в воду. Подростка подхватило сильным течением и, по словам очевидцев, вскоре он погрузился под воду, но всплыть уже не смог. По предварительным данным, мальчик прыгнул в водоём на спор с приятелями.