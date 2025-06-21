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Девочка утонула в бассейне спа-комплекса в Ростове-на-Дону, нырнув за браслетом

Следственный комитет Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело после того, как в бассейне спа-клуба погибла 11-летняя девочка. Об этом информирует пресс-служба ведомства региона.

Источник: Life.ru

Предварительно, трагичный инцидент произошёл в Железнодорожном районе города в субботу в открытом бассейне. Следователи устанавливают обстоятельства, проводятся процессуальные действия.

«С целью проверки следственным путём обстоятельств гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смерти ребёнка.

По словам очевидцев, погибшая нырнула в бассейн за браслетом, который соскользнул у неё с руки, но выплыть уже не смогла. Также посетители рассказали, что спасателям было якобы всё равно на случившееся — они вовремя не среагировали на происшествие.

Ранее сообщалось, что в Кировграде Свердловской области семиклассник пропал после прыжка с моста в воду. Подростка подхватило сильным течением и, по словам очевидцев, вскоре он погрузился под воду, но всплыть уже не смог. По предварительным данным, мальчик прыгнул в водоём на спор с приятелями.