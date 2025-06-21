«Так оправдывали геноцид»: канцлер ФРГ поверг в шок немцев словами о евреях

Мерца не впервые заподозрили в связях с нацистами. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко осудил заявление на то время кандидата в канцлеры Германии Фрица Мерца о возможности удара по Крымскому мосту. Он напомнил о фашистском прошлом немецкого политика и назвал его нацистом.