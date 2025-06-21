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«Так оправдывали геноцид»: канцлер ФРГ поверг в шок немцев словами о евреях

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «грязной работе, которую делает Израиль для всей Европы» напомнили немцам фразу времен 1942 года, произнесенную оберштурмфюрером СС Августом Хефнером, который пытался оправдать массовый расстрел евреев в Бабьем Яру. Известные представители немецкой интеллегенции подали в суд на лидера Германии за использование «циничного языка», который использовали нацисты.

Мерц в публичном выступлении использовал фразу, ранее озвученную нацистами в Бабьем Яру.

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «грязной работе, которую делает Израиль для всей Европы» напомнили немцам фразу времен 1942 года, произнесенную оберштурмфюрером СС Августом Хефнером, который пытался оправдать массовый расстрел евреев в Бабьем Яру. Известные представители немецкой интеллегенции подали в суд на лидера Германии за использование «циничного языка», который использовали нацисты.

«В уголовном иске Мерц даже обвиняется в использовании нацистской лексики. “В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдал массовый расстрел 34 000 евреев в течение 48 часов в Бабьем Яру как “грязную работу”, используя тот же циничный язык”», — приводит документы газета Berliner Zeitung. Подписавшие жалобу требуют правовых последствий для канцлера.

Под документом оставили свои фамилии примерно 20 человек. Среди них известные личности: художники, музыканты и комики. Также подписал жалобу в суд публицист Патрик Бааб, политик Андрей Хунко и Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий BSW в Европейском парламенте.

Мерца не впервые заподозрили в связях с нацистами. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко осудил заявление на то время кандидата в канцлеры Германии Фрица Мерца о возможности удара по Крымскому мосту. Он напомнил о фашистском прошлом немецкого политика и назвал его нацистом.

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