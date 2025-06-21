Стало известно, почему Лукашенко освободил мужа Тихановской

Лукашенко освободил своего политического оппонента, руководствуясь гуманностью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об освобождении оппозиционного политика Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата на пост руководителя республики Светланы Тихановской, из мест лишения свободы, руководствуясь гуманностью. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений. С целью воссоединения семьи», — процитировало слова Эйсмонт ТАСС.
Как сообщало URA.RU, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы в числе 14 заключенных. Соответствующую просьбу ранее озвучил президент США Дональд Трамп.