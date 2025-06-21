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В Подмосковье мужчина изрезал знакомого в лифте, приревновав к нему жену

Полицию вызвал сосед, услышавший шум на лестничной клетке.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина избил знакомого в лифте и нанес ему несколько ударов ножом, приревновав к нему гражданскую супругу, сообщил Telegram-канал СК по Московской области.

Инцидент произошел в городе Домодедово 19 июня. Двое мужчин поругались в лифте многоквартирного дома. Ревнивец избил оппонента сначала в лифте, а затем выволок его на лестничную площадку и два раза ударил ножом.

«Все происходящее услышал сосед, который вызывал сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемый был задержан на месте преступления, потерпевший — госпитализирован», — отметили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее сообщалось, что вмешавшийся в конфликт пары мужчина скончался после укуса в Орле.