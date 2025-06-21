Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на Каширском шоссе восстановлено после аварии с участием семи автомобилей

На Каширском шоссе восстановлено движение после аварии с участием семи автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Каширском шоссе (в районе д. 132) восстановлено», — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе столкнулись семь автомобилей, пострадал один человек.