Движение на Каширском шоссе восстановлено после аварии с участием семи автомобилей

«Движение на Каширском шоссе (в районе д. 132) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе столкнулись семь автомобилей, пострадал один человек.
На Каширском шоссе восстановлено движение после аварии с участием семи автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Каширском шоссе (в районе д. 132) восстановлено», — отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе столкнулись семь автомобилей, пострадал один человек.