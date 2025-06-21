Зеленский начал оправдываться за «не сбежавшего» с Украины вице-премьера

Зеленский рассказал о судьбе вице-премьера, которого украинские СМИ нарекли сбежавшим из страны.
Вице-премьер — министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вернуться в страну после выполнения поставленных задач. Об этом 21 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Информацию приводит агентство Униан.
«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас… Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — отметил Зеленский в разговоре с журналистами.
Ранее украинские СМИ распространили сведения, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за крупного коррупционного скандала. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства регионального развития, которым ранее руководил Чернышов. В связи с этим обсуждались слухи о возможном побеге министра за границу.