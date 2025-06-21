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На Украине военком сбил женщину в Черкасской области и сбежал с места ДТП

Сотрудник украинского военкомата сбил женщину на велосипеде и скрылся с места ДТП в Черкасской области. Авария произошла 19 июня улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка, сообщает областной военкомат.

Источник: Life.ru

«Военнослужащий совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении военкомата.

Сбежавшего военного нашла полиция. Сейчас сотрудник ТЦК задержан и даёт показания. Военному грозит до 8 лет колонии. В каком состоянии сбитая женщина, официальные органы не сообщили.

Ранее в Киеве мобилизованный мужчина погиб, пытаясь сбежать из автомобиля ТЦК. Он выпрыгнул из «буса» военкомов на полном ходу и расшибся насмерть.