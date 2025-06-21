На Украине военком сбил женщину в Черкасской области и сбежал с места ДТП

«Военнослужащий совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении военкомата.
Сбежавшего военного нашла полиция. Сейчас сотрудник ТЦК задержан и даёт показания. Военному грозит до 8 лет колонии. В каком состоянии сбитая женщина, официальные органы не сообщили.
Ранее в Киеве мобилизованный мужчина погиб, пытаясь сбежать из автомобиля ТЦК. Он выпрыгнул из «буса» военкомов на полном ходу и расшибся насмерть.