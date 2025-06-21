Ferrari Roma вылетела в кювет после ДТП с Geely в Новой Москве

В результате ДТП никто не получил травм, водитель итальянского автомобиля не стал обращаться за медицинской помощью. Известно, что рыночная цена пострадавшего Ferrari Roma составляет от 30 до 50 миллионов рублей.
Профессиональная деятельность бизнесмена-айтишника связана с разработкой и интеграцией полного цикла систем искусственного интеллекта в российских компаниях. Также он возит гуманитарную помощь в зону СВО. Сергей обвинил в произошедшем на водителя «китайца», утверждая, что тот пренебрёг правилами дорожного движения.
Ранее стало известно о трагическом инциденте на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, который унёс жизни трёх человек. Ещё семеро участников дорожного движения получили травмы. Смертельное ДТП произошло в результате столкновения между двумя легковыми автомобилями, минивэном Renault и междугородним автобусом, курсировавшим по маршруту Чебоксары — Москва.