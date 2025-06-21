Ferrari Roma вылетела в кювет после ДТП с Geely в Новой Москве

Профессиональная деятельность бизнесмена-айтишника связана с разработкой и интеграцией полного цикла систем искусственного интеллекта в российских компаниях. Также он возит гуманитарную помощь в зону СВО. Сергей обвинил в произошедшем на водителя «китайца», утверждая, что тот пренебрёг правилами дорожного движения.