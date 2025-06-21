Появилось видео со свердловчанином, который задушил и выкинул кошку

Мужчина задушил кошку на глазах у соседей и гулял с ее телом по улице в Свердловской области. Злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как полураздетый мужчина гуляет с телом питомца. По словам Волк, после этого свердловчанин выкинул кошку в мусорный бак.
«Злоумышленник установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель города Красноуфимск», — сообщила представитель МВД, добавив, что злоумышленник был пьян.
По словам очевидцев, прохожие пытались остановить мужчину, но он отвечал, что «это его кошка, и он сам знает, что ему делать».
Соседи мужчины рассказали, что он часто устраивает скандалы, а его дети постоянно находятся без присмотра.
Ранее сообщалось, что мужчина спустил питбуля на мать с ребенком во время ссоры во Владивостоке.