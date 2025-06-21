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Появилось видео со свердловчанином, который задушил и выкинул кошку

Мужчина гулял с телом питомца и агрессивно реагировал на брань прохожих.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина задушил кошку на глазах у соседей и гулял с ее телом по улице в Свердловской области. Злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как полураздетый мужчина гуляет с телом питомца. По словам Волк, после этого свердловчанин выкинул кошку в мусорный бак.

«Злоумышленник установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель города Красноуфимск», — сообщила представитель МВД, добавив, что злоумышленник был пьян.

По словам очевидцев, прохожие пытались остановить мужчину, но он отвечал, что «это его кошка, и он сам знает, что ему делать».

Соседи мужчины рассказали, что он часто устраивает скандалы, а его дети постоянно находятся без присмотра.

Ранее сообщалось, что мужчина спустил питбуля на мать с ребенком во время ссоры во Владивостоке.

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