В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил 8-летнего ребёнка

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении регионального СУСК 17.
По информации МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее Life.ru сообщал, что в Тулунском районе Иркутской области произошла смертельная авария с участием подростков. Поздней ночью тринадцатилетний мальчик, управлявший мотоциклом марки «Reser», сбил двух шестнадцатилетних школьниц. Девочки переходили дорогу в неположенном месте. К сожалению, одна из пострадавших скончалась на месте.