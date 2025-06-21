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В Нижегородской области водитель доставки насмерть сбил 8-летнего ребёнка

В Дзержинске водитель автомобиля службы доставки насмерть сбил восьмилетнего мальчика во время спортивных сборов на территории лесного массива. Об этом сообщили в СК по Нижегородской области.

Источник: Life.ru

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении регионального СУСК 17.

По информации МВД региона, водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тулунском районе Иркутской области произошла смертельная авария с участием подростков. Поздней ночью тринадцатилетний мальчик, управлявший мотоциклом марки «Reser», сбил двух шестнадцатилетних школьниц. Девочки переходили дорогу в неположенном месте. К сожалению, одна из пострадавших скончалась на месте.