Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежала семья вице-премьера Украины, уехавшего по приказу Зеленского

Семья вице-премьера — министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула территорию страны. Об этом 21 июня сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Чернышов покинул страну по его поручению.

Семья министра Украины, покинувшего страну, последовала за ним, пишут СМИ.

Семья вице-премьера — министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула территорию страны. Об этом 21 июня сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Чернышов покинул страну по его поручению.

«19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня — жена», — говорится в материале «УП». Издание ссылается на свои источники в органах. Официально информация не подтверждалась.

Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о возможном бегстве Чернышова и его семьи за границу. Поводом для обсуждения стали как отъезд членов семьи министра, так и отсутствие публичных заявлений со стороны Чернышова относительно сложившейся ситуации.

Ранее в украинских СМИ обсуждались слухи о возможном бегстве Алексея Чернышова и его семьи за границу на фоне антикоррупционного расследования, связанного с масштабной схемой в строительной сфере. Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в служебной командировке по его поручению и должен вернуться после выполнения заданий.