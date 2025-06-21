Сбежала семья вице-премьера Украины, уехавшего по приказу Зеленского

Ранее в украинских СМИ обсуждались слухи о возможном бегстве Алексея Чернышова и его семьи за границу на фоне антикоррупционного расследования, связанного с масштабной схемой в строительной сфере. Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в служебной командировке по его поручению и должен вернуться после выполнения заданий.