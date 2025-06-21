Во Владивостоке мужчина натравил питбуля на мать с ребёнком во время ссоры

Как сообщили в пресс-службе полиции Приморья, вместо того чтобы пойти на контакт и конструктивно обсудить сложившуюся ситуацию, мужчина отдал своему псу команду «фас». Животное набросилось на четырёхлетнего ребенка, искусав его за ноги. После этого мать прикрыла его своим телом и сама получила травмы.
Хозяин начал оттаскивать собаку лишь когда услышал шаги прохожих. Обвиняемый, в свою очередь, отрицает вину, заявляя, что женщина сама открыла дверь, спровоцировав нападение пса. Пострадавшая уже написала заявление, и полиция приступила к выяснению обстоятельств.
«Опрошенный владелец питбуля рассказал полицейским о том, что дверь в его квартиру была не заперта, в какой-то момент дверь распахнули неизвестные, пёс напал на людей», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит установить все детали инцидента, а пострадавшие направлены на прохождение экспертиз.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Ленобласти. Там домашняя американская акита напала на годовалого ребёнка, вцепившись ему в лицо. Малыш гулял со старшей сестрой, когда пёс без видимых причин проявил агрессию. Только благодаря мужеству и решительности соседа, который сумел вытащить голову малыша из пасти разъярённого животного, удалось избежать более страшной трагедии.