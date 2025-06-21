Во Владивостоке мужчина натравил питбуля на мать с ребёнком во время ссоры

Как сообщили в пресс-службе полиции Приморья, вместо того чтобы пойти на контакт и конструктивно обсудить сложившуюся ситуацию, мужчина отдал своему псу команду «фас». Животное набросилось на четырёхлетнего ребенка, искусав его за ноги. После этого мать прикрыла его своим телом и сама получила травмы.