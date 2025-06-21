«В голове не было мыслей»: Убийца аниматоров на Кубани рассказал о моменте расправы

«Я признаю свою вину, но вынужден был сделать это, так как боялся за свою семью. Искренне раскаиваюсь. Я работал, получал зарплату, нормально жил. И тут встретил Кеворкьяна. Если бы он вообще не появился в моей жизни, я ничего бы не совершал. Я прошу вас о снисхождении», — сказал судье Татосян.
По его словам, банду «сколотил» именно Кеворкьян, который, к слову, до сих не сознался в содеянном. Татосян рассказал, что тот мог легко заставить любого человека делать то, что ему нужно. Обвиняемый заявил, что цель расправиться с девушкой и её спутником прямо на дороге возникла спонтанно, а у Кеворкьяна как раз «нашлись» в багажнике авто нож, наручники и скотч. Татосян пояснил, что сначала банда хотела просто запугивать проезжавших водителей и вымогать деньги, но в случае с двумя аниматорами Кеворкьян настоял на их убийстве.
По словам Татосяна, он подчинился главарю лишь потому, что испугался за свою семью, так как Кеворкьян начал сыпать угрозами. Он добавил, что Двойников тоже пытался отговорить приятеля от убийства, но ничего не вышло. Татосян убил девушку ножом. Он добавил, что «ничего не соображал» в этот момент, и «в голове не было никаких мыслей». Кеворкьян и Двойников, по его словам, расправились с парнем убитой.
Напомним, убийство аниматоров произошло в апреле 2023 года в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались на автомобиле с мероприятия. У них пробило колесо, поэтому пришлось остановиться на обочине. Трое мужчин подъехали якобы помочь им. Но затем зарезали пару и скрылись на своём автомобиле. С карт убитых было снято почти 200 тысяч рублей, а их машина — сожжена. Тело девушки преступники закопали, её убитого спутника бросили в другом месте. Подозреваемых поймали, им уже выдвинуто обвинение, рассмотрение дела продолжается в суде.