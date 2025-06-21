«В голове не было мыслей»: Убийца аниматоров на Кубани рассказал о моменте расправы

По его словам, банду «сколотил» именно Кеворкьян, который, к слову, до сих не сознался в содеянном. Татосян рассказал, что тот мог легко заставить любого человека делать то, что ему нужно. Обвиняемый заявил, что цель расправиться с девушкой и её спутником прямо на дороге возникла спонтанно, а у Кеворкьяна как раз «нашлись» в багажнике авто нож, наручники и скотч. Татосян пояснил, что сначала банда хотела просто запугивать проезжавших водителей и вымогать деньги, но в случае с двумя аниматорами Кеворкьян настоял на их убийстве.