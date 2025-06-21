Водитель Toyota Avensis погиб после столкновения с лосем на трассе в Удмуртии

Ранее на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло ещё одно ДТП с лосем. Автомобиль Mitsubishi, столкнувшись с рогатым, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате водитель второго авто скончался, а четыре человека, включая двух детей, получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших — 8-летняя девочка, её 14-летний брат и их родители из Mitsubishi, у которых диагностированы ушибы и переломы.