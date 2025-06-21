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Водитель Toyota Avensis погиб после столкновения с лосем на трассе в Удмуртии

На трассе Ижевск — Сарапул в Удмуртии произошла трагическая авария, в результате которой погиб водитель автомобиля Toyota Avensis. По информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, инцидент случился 21 июня 2025 года около трёх часов ночи на 54-м километре дороги. 41-летний водитель не смог избежать столкновения с лосем, что привело к съезду автомобиля с дорожного полотна.

Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло ещё одно ДТП с лосем. Автомобиль Mitsubishi, столкнувшись с рогатым, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате водитель второго авто скончался, а четыре человека, включая двух детей, получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших — 8-летняя девочка, её 14-летний брат и их родители из Mitsubishi, у которых диагностированы ушибы и переломы.