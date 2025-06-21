Связал хомутами и задушил: Дядя убил 16-летнюю племянницу за слова о бедности его семьи

19 июня в полицию Тихорецкого района обратилась женщина с заявлением о пропаже 16-летней дочери. По версии следствия, в тот же вечер её 41-летний дядя вёз девушку из Тихорецка к себе в посёлок Братский. В дороге возникла ссора: девушка оскорбила материальное положение семьи родственника. Он свернул в лесополосу, связал племяннице руки хомутами на заднем сиденье и задушил её. Тело убийца спрятал в лесу, закидав ветками, а позже сам участвовал в поисках «пропавшей».
Место убийства. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю.
«По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в центре Петербурга мужчина убил свою девушку, после чего почти месяц прожил в одной квартире с её телом. Всё произошло в предновогоднюю ночь, а через три недели убийца сам заявил о содеянном.