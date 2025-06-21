Связал хомутами и задушил: Дядя убил 16-летнюю племянницу за слова о бедности его семьи

19 июня в полицию Тихорецкого района обратилась женщина с заявлением о пропаже 16-летней дочери. По версии следствия, в тот же вечер её 41-летний дядя вёз девушку из Тихорецка к себе в посёлок Братский. В дороге возникла ссора: девушка оскорбила материальное положение семьи родственника. Он свернул в лесополосу, связал племяннице руки хомутами на заднем сиденье и задушил её. Тело убийца спрятал в лесу, закидав ветками, а позже сам участвовал в поисках «пропавшей».