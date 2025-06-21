В Брянске загорелся электровелосипед у подъезда жилого дома

Ранее Life.ru сообщал, что в бразильском штате Санта-Катарина во время полёта загорелся воздушный шар с пассажирами. В результате инцидента погибли восемь человек. На борту находился 21 пассажир, 13 из них получили ранения, им предоставляют необходимую медицинскую помощь.