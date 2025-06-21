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В Брянске загорелся электровелосипед у подъезда жилого дома

В Брянске у подъезда дома загорелся электровелосипед. По информации пресс-службы регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 21 июня. Возгорание аккумуляторной батареи произошло прямо у входа в подъезд. Очевидцы успели потушить огонь до приезда пожарных. Спасатели, прибыв на место, дополнительно пролили велосипед и демонтировали аккумулятор.

Источник: Life.ru

В Брянске загорелся электровелосипед. Видео © Пресс-служба МЧС России.

«МЧС России напоминает: электротехника — объект повышенной опасности. Деформированный аккумулятор может стать причиной пожара. Перегрев батареи — повод насторожиться; запрещено хранить личные вещи: велосипеды, коляски, строительные материалы и другое имущество — на лестничных клетках и в поэтажных коридорах. Это увеличивает опасность возгорания, а в случае пожара препятствует эвакуации людей», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее Life.ru сообщал, что в бразильском штате Санта-Катарина во время полёта загорелся воздушный шар с пассажирами. В результате инцидента погибли восемь человек. На борту находился 21 пассажир, 13 из них получили ранения, им предоставляют необходимую медицинскую помощь.