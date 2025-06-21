Предметы, похожие на патроны и гранату, достали из водоема в Ростове

В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина искал в водоеме металлолом, но вытащил пакет с предметами, похожими на патроны и гранату. «Улов» уже направили на исследование, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Находка изъята и направлена на исследование, устанавливается происхождение. Проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе донского главка МВД.
В полиции не уточнили дату и место происшествия, при этом 21 июня очевидцы в соцсетях сообщали о «работе экстренных служб на Северном».
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