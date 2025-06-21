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Израильская армия ударила по важным объектам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 июня наносит удары по складам беспилотных летательных аппаратов и военному объекту в районе иранского города Бендер-Аббас на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Пресс-служба ЦАХАЛ доложила об ударах по военной инфраструктуре Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 июня наносит удары по складам беспилотных летательных аппаратов и военному объекту в районе иранского города Бендер-Аббас на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В настоящее время армия наносит удары по складам БПЛА и военному объекту, содержащему оружие, на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса», — рассказала пресс-служба ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Согласно информации военных, целью операции стали инфраструктурные объекты, связанные с хранением и производством беспилотников, а также склады вооружений. О масштабах операции, а также о возможных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Официальные представители Ирана пока не комментировали происходящее.

Ранее израильская армия нанесла удары по военным объектам на территории Ирана, включая базы в провинции Лурестан и в районе Парчин, а также по заводу по обогащению урана в Натанзе. Эти атаки были связаны с подозрениями Израиля в том, что Иран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия.

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