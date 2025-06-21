Израильская армия ударила по важным объектам в Иране

Ранее израильская армия нанесла удары по военным объектам на территории Ирана, включая базы в провинции Лурестан и в районе Парчин, а также по заводу по обогащению урана в Натанзе. Эти атаки были связаны с подозрениями Израиля в том, что Иран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия.