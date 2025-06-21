На Украине сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел 19 июня. Мужчина на автомобиле сбил 54-летнюю велосипедистку, после чего оставил место происшествия. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и его местонахождение, а затем задержали его. Пострадавшая была доставлена в больницу.