Сотрудник военкомата в Черкасской области Украины сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщил областной военкомат на странице в Facebook*.
Инцидент произошел 19 июня. Мужчина на автомобиле сбил 54-летнюю велосипедистку, после чего оставил место происшествия. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и его местонахождение, а затем задержали его. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Отмечается, что сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от пяти до восьми лет.
Ранее сообщалось, что военкомы на Украине ищут военнообязанных через сайт по продаже автомобилей.
Украинский пленный Олег Васягин рассказал, что сдавшиеся в плен в Курской области украинские военные создали проект против ТЦК (аналог военкомата).
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