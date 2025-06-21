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На Украине сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Черкасской области Украины сотрудник военкомата сбил 54-летнюю велосипедистку и покинул место происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник военкомата в Черкасской области Украины сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщил областной военкомат на странице в Facebook*.

Инцидент произошел 19 июня. Мужчина на автомобиле сбил 54-летнюю велосипедистку, после чего оставил место происшествия. Полицейские оперативно установили личность нарушителя и его местонахождение, а затем задержали его. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Отмечается, что сотруднику военкомата грозит до восьми лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что военкомы на Украине ищут военнообязанных через сайт по продаже автомобилей.

Украинский пленный Олег Васягин рассказал, что сдавшиеся в плен в Курской области украинские военные создали проект против ТЦК (аналог военкомата).

*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.