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Массовое ДТП произошло в Москве: что известно о пострадавших

В Москве при ДТП с участием семи авто пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

Происшествие с участием семи автомобилей случилось вечером 21 июня на Каширском шоссе в Москве. О причинах ДТП информации нет. Об этом уведомили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

Известно, что в результате массовой аварии пострадал один человек. В каком из автомобилей находился раненый — не сообщалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

«По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе дома 132 произошло столкновение семи транспортных средств», — сказано в уведомлении.

Авария случилась также на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Грузовик врезался в опору, в результате произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Отмечается, что пострадавших при инциденте, к счастью, нет.