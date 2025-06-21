Массовое ДТП произошло в Москве: что известно о пострадавших

Происшествие с участием семи автомобилей случилось вечером 21 июня на Каширском шоссе в Москве. О причинах ДТП информации нет. Об этом уведомили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.
Известно, что в результате массовой аварии пострадал один человек. В каком из автомобилей находился раненый — не сообщалось. Обстоятельства случившегося выясняются.
«По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе дома 132 произошло столкновение семи транспортных средств», — сказано в уведомлении.
Авария случилась также на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. Грузовик врезался в опору, в результате произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Отмечается, что пострадавших при инциденте, к счастью, нет.