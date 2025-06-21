Украинский военный купил себе скутер в интернете и подорвался на нем

Сейчас делом о подрыве военного на скутере занимается СБУ.
Военнослужащий ВСУ вместе с соратниками собрали деньги и купили скутер в интернете. Позднее он подорвался на нем, написали местные СМИ. Отмечается, что дело находится на контроле СБУ.
«Украинские военные купили через OLX заминированный скутер. Он взорвался, один из военных погиб», — говорится в публикации издания «Страна.ua».
Ранее на Украине погиб актер из «Возвращения Мухтара-9». Артист Юрий Фелипенко погиб на фронте, куда отправился воевать в составе ВСУ.