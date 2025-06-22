Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАГАТЭ: объект в Исфахане во второй раз за девять дней подвергся атаке Израиля

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Объект в городе Исфахан в Иране во второй раз за последние девять дней подвергся израильской атаке. Об этом говорится в опубликованном заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Источник: AP 2024

«Крупный ядерный комплекс в Исфахане во второй раз стал мишенью во время израильских атак на Иран за последние девять дней, пострадали еще несколько зданий», — указывается в тексте.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше