МАГАТЭ: объект в Исфахане во второй раз за девять дней подвергся атаке Израиля

«Крупный ядерный комплекс в Исфахане во второй раз стал мишенью во время израильских атак на Иран за последние девять дней, пострадали еще несколько зданий», — указывается в тексте.
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