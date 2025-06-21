Наворовал на Украине и сбежал по приказу Зеленского: что известно о скандале с министром Чернышовым

Оппозиционные политики также выразили сомнения в случайности командировки Чернышова. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указал, что поездка в Австрию совпала по времени с задержаниями его бывших коллег и обысками, проведенными у самого министра. Депутат Александр Дубинский назвал ситуацию уникальной, отметив, что речь идет о чиновнике, ответственном за возвращение украинцев на родину.