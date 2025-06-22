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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильских островов

Вблизи российского острова Шикотан произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

Землятресение магнитудой 5,2 балла было зарегистрировано в акватории Тихого океана недалеко от южной части Курильских островов. Данные подтвердила Елена Семенова, руководитель сейсмической станции «Южно-Сахалинск», в комментарии для РИА Новости.

Как уточнила специалист, подземные толчки произошли в 118 км на юго-запад от населенного пункта Малокурильское — остров Шикотан, численность жителей около 3 тыс. человек. При этом очаг землетрясения располагался на глубине 56 км.

По словам Семеновой, на Шикотане могли ощущаться сейсмические колебания интенсивностью до 3 баллов, при этом угрозы возникновения цунами не возникало.

Накануне у северо-восточного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Тогда местные жители ощутили толчки в разных частях острова.