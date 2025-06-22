В ЛНР огнетушитель взорвался и убил ребенка

Один ребенок погиб, второй находится в тяжелом состоянии после взрыва баллона огнетушителя, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале правительства ЛНР.
По его словам, два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя, после чего тот взорвался.
Уточняется, что трагедия произошла в городе Красный Луч. 13-летний ребенок скончался в реанимации местной больницы.
Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу. Состояние тяжелое, говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Наталью Пащенко.