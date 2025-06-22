Военные блогеры сообщили о рое беспилотников, выпущенном по Украине

Одновременно на Украину обрушились 300 беспилотников.
По территории Украины одновременно было выпущено около 300 беспилотников. Об этом сообщил военблогер Алексей Живов.
«По территории Украины единовременно запущено 300 беспилотников. Сейчас они движутся к своим целям», — написал Живов в своем telegram-канале. Он не уточнил, по каким именно объектам ожидаются удары.
Ранее URA.RU сообщало, что беспилотники ВСУ при атаке на Россию неоднократно пересекали воздушное пространство Казахстана, что было зафиксировано 19 и 20 июня в Западно-Казахстанской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она осудила такие действия, подчеркнув, что Казахстан — союзник России и член ОДКБ, и призвала международные организации и правительства отреагировать на эти провокации.