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Задушил и выбросил: В Свердловской области задержали живодёра, убившего свою кошку

В Красноуфимске задержан мужчина по подозрению в жестоком убийстве собственной кошки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул её в мусорный бак», — написала она у себя в телеграм-канале.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Краноуфимска, ранее имевший судимость. Он признался, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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