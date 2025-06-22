Задушил и выбросил: В Свердловской области задержали живодёра, убившего свою кошку

«Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул её в мусорный бак», — написала она у себя в телеграм-канале.
Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Краноуфимска, ранее имевший судимость. Он признался, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Воронежской области подросток-байкер умышленно наехал на 11-месячного щенка породы кокер-спаниель по кличке Персик. После ДТП молодой водитель показал оскорбительный жест владелице пострадавшего животного и скрылся с места. Несмотря на полученные травмы, щенок выжил. Его хозяева намерены добиваться привлечения виновника к ответственности.