Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 в Канаде подтвердил, что действия Израиля на Ближнем Востоке — это «грязная работа, которую делает Израиль для всех нас». Такую формулировку политик позволил себе в ходе разговора с представителем издания ZDF Дианой Циммерман, поблагодарив ее за использование такого термина. Журналистка была первой, кто описал войну Израиля против Ирана как «грязную работу», а затем подняла эту тему.