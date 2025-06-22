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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи берегов Японии

У побережья самого северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

На севере Японского архипелага произошло землетрясение значительной силы. Согласно данным EMSC, эпицентр мощностью 6,1 балла находился в акватории возле Хоккайдо.

Согласно предоставленным данным, подземные толчки произошли в 173 км восточнее Кусиро, при этом гипоцентр землетрясения располагался на относительно небольшой глубине — 10 км.

Уточняется, что на данный момент нет сообщений о жертвах, пострадавших или повреждениях инфраструктуры. Службы предупреждения не выпускали информацию о возможном цунами.

Кроме этого, на днях землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии. Тогда подземные толчки были зафиксированы у северо-восточного побережья японского острова Хоккайдо.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Тихоокеанском регионе, вблизи южных Курил, зафиксированы сейсмические толчки силой 5,2 магнитуды.