Пенсионер в Москве отдал сбережения мошенникам под предлогом продления договора на обслуживание телефона

«92-летний пенсионер отдал мошенникам все свои сбережения, попавшись на уловку о необходимости перезаключения договора на обслуживание телефона. Испугавшись, что останется без городского телефона, мужчина продиктовал по телефону номер СНИЛС. Дальнейшие действия аферистов не отличались изобретательностью, мужчине позвонил якобы сотрудник силовых структур и сообщил, что пенсионер передал свои данные мошенникам и теперь на его имя открыт счет в одном из банков, с которого осуществляется перевод денег в другую страну», — говорится в сообщении.
Введенному в заблуждение пожилому мужчине постоянно звонили на мобильный и городской телефоны лжеправоохранители, которые смогли его убедить, что все накопленные денежные средства необходимо передать курьеру для проведения «декларации». В качестве курьера злоумышленники решили использовать обманутую ими 83-летнюю женщину, у которой они также по телефону выведали данные паспорта и СНИЛС, а затем запугивали получением на ее имя кредитов. Запутавшаяся пенсионерка согласилась оказать содействие, как она полагала, сотрудникам правоохранительных органов, и поехала по указанному ей адресу, чтобы забрать пакет у пожилого мужчины. Телефонные аферисты даже вызвали женщине такси, чтобы она съездила за «посылкой», сказав кодовое слово.
Пенсионер, следуя указаниям, передал приехавшей женщине уложенные в пакет 600 тыс. руб., 1 тыс. евро и 49 тыс. долл. США, при этом женщина не знала, что забирает деньги. Злоумышленники вновь вызвали «женщине-курьеру» такси, на котором она приехала в другой район, и, также следуя телефонным указаниям, отдала пакет неизвестному мужчине.
Установление обстоятельств мошенничества, а также лиц, причастных к его совершению, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.