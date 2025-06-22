Пенсионер в Москве отдал сбережения мошенникам под предлогом продления договора на обслуживание телефона

Введенному в заблуждение пожилому мужчине постоянно звонили на мобильный и городской телефоны лжеправоохранители, которые смогли его убедить, что все накопленные денежные средства необходимо передать курьеру для проведения «декларации». В качестве курьера злоумышленники решили использовать обманутую ими 83-летнюю женщину, у которой они также по телефону выведали данные паспорта и СНИЛС, а затем запугивали получением на ее имя кредитов. Запутавшаяся пенсионерка согласилась оказать содействие, как она полагала, сотрудникам правоохранительных органов, и поехала по указанному ей адресу, чтобы забрать пакет у пожилого мужчины. Телефонные аферисты даже вызвали женщине такси, чтобы она съездила за «посылкой», сказав кодовое слово.