Стало известно об отчаянном желании Израиля по поводу конфликта с Ираном

Газета уточняет, что Соединенные Штаты уже перебросили в регион стратегические бомбардировщики B-2, оснащенные противобункерными боеприпасами массой 15 тонн. Эти самолеты способны поражать подземные цели, включая ядерный объект в Фордо на территории Ирана. Как отмечает NYT, даже если эти бомбардировщики не будут использованы непосредственно для нанесения удара, их передислокация рассматривается как инструмент давления на Тегеран для возвращения его к переговорам.