ВС РФ не смогли остановиться после освобождения важного пункта

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области после освобождения села Долгенькое 18 июня. Таким образом ВС РФ сможет продвигаться далее по нескольким направлениям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.