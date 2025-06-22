ВС РФ не смогли остановиться после освобождения важного пункта

ВС РФ укрепили позиции на харьковском направлении.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Харьковской области после освобождения села Долгенькое 18 июня. Таким образом ВС РФ сможет продвигаться далее по нескольким направлениям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих. Двуреченский плацдарм ожил», — процитировало слова Марочко ТАСС.
Марочко также отметил, что российская армия продвигается сразу по нескольким направлениям. Подобные успехи позволяют укрепить позиции ВС РФ.
Как сообщало URA.RU ранее, российские военные установили огневой контроль над участком административной границы ДНР и Украины протяженностью 1,3 километра севернее Редкодуба. Это вынудило командование ВСУ отвести часть подразделений и техники в сторону Глущенково Харьковской области.