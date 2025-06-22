При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены здания — Гросси

Шесть зданий повреждены в результате израильского удара по ядерному комплексу в иранском городе Исфахан. Об этом сообщило МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
Гросси 21 июня заявил, что Израиль атаковал цех по производству центрифуг в иранском Исфахане, отметив, что это уже третий подобный объект, ставший целью атак за последнюю неделю. По словам гендиректора МАГАТЭ, на производстве не находился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не ожидается.
Как указано в пресс-релизе на сайте агентства, крупный ядерный комплекс в Исфахане подвергся удару во второй раз «за последние девять дней».
«Согласно данным МАГАТЭ,… шесть других зданий того же комплекса были атакованы: завод по производству природного и обедненного металлического урана (ещё не начавший работу), завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», — сообщается на сайте МАГАТЭ.
В пресс-релизе агентства подчеркивается, что атакованные объекты либо не содержали ядерного материала, либо в них находилось небольшое количество природного или низкообогащенного урана. Согласно МАГАТЭ, любое радиоактивное загрязнение ограничилось поврежденными или разрушенными зданиями комплекса.
«Ядерный комплекс в Исфахане… неоднократно подвергался атакам и был серьезно поврежден. На основании нашего анализа имеющегося ядерного материала мы не видим никакого риска загрязнения (ядерными материалами — ред.) за пределами объекта», — приводятся слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля — земля».
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбардировки.
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