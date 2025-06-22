При ударе Израиля по ядерному комплексу в Иране повреждены здания — Гросси

«Согласно данным МАГАТЭ,… шесть других зданий того же комплекса были атакованы: завод по производству природного и обедненного металлического урана (ещё не начавший работу), завод по производству топливных стержней, здание с производством таблеток из низкообогащенного урана, лаборатория и хранилище ядерных материалов, еще одно лабораторное здание, цех по работе с загрязненным оборудованием и офисное здание без ядерных материалов», — сообщается на сайте МАГАТЭ.