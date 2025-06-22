Мальчик в ЛНР погиб при взрыве огнетушителя, еще один ребенок ранен

В начале июня школьницу убило током в контактном фонтане в Белгородской области. Девочку пыталась спасти подруга, но ее тоже ударило током. Погибшая была единственным ребенком в семье, ее отец обратился к губернатору Белгородской области с просьбой «наказать убийц». Как произошла трагедия и почему такие фонтаны до сих пор разрешены — в материале «Вечерней Москвы».