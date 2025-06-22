Мальчик в ЛНР погиб при взрыве огнетушителя, еще один ребенок ранен

В городе Красный Луч Луганской народной республики двое школьников пострадали при взрыве огнетушителя. Об этом сообщило в субботу, 21 июня, правительство региона.
Мальчики 12 и 13 лет из шалости кинули в костер баллон огнетушителя, он взорвался. В результате пострадали оба ребенка. Старшего не удалось реанимировать: он скончался в местной больнице после клинической смерти.
— Второй мальчик с взрывной травмой госпитализирован в Луганскую республиканскую больницу, — говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.
Уточняется, что ребенок находится в тяжелом состоянии.
В начале июня школьницу убило током в контактном фонтане в Белгородской области. Девочку пыталась спасти подруга, но ее тоже ударило током. Погибшая была единственным ребенком в семье, ее отец обратился к губернатору Белгородской области с просьбой «наказать убийц». Как произошла трагедия и почему такие фонтаны до сих пор разрешены — в материале «Вечерней Москвы».