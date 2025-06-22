Один ребенок погиб, второй пострадал при взрыве огнетушителя в ЛНР

В результате взрыва огнетушителя, брошенного в костер в Красном Луче (ЛНР), погиб один ребенок, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.
«Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата: 13-летний ребенок после клинической смерти скончался в реанимации местной больницы», — следует из текста сообщения.
Второй ребенок с травмами от взрыва был доставлен в больницу Луганской Народной Республики. Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, его состояние оценивается как тяжелое.
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