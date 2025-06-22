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При взрыве огнетушителя в ЛНР погиб подросток

В городе Красный Луч один ребёнок умер в реанимации, другой находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Источник: Аргументы и факты

Один подросток погиб и ещё один пострадал в результате взрыва баллона огнетушителя в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.

Это случилось в городе Красный Луч.

«Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошёл взрыв», — уточняется в Telegram-канале регионального правительства.

Тринадцатилетний подросток умер в реанимации. Второй ребёнок получил взрывную травму. Он находится в тяжёлом состоянии в Луганской республиканской больнице.

Напомним, в начале мая на севере Германии девять человек пострадали при взрыве газового баллона в порту в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Один из них был госпитализирован.