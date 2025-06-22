При взрыве огнетушителя в ЛНР погиб подросток

Один подросток погиб и ещё один пострадал в результате взрыва баллона огнетушителя в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко.
Это случилось в городе Красный Луч.
«Два мальчика 12 и 13 лет из шалости бросили в костер баллон огнетушителя. Произошёл взрыв», — уточняется в Telegram-канале регионального правительства.
Тринадцатилетний подросток умер в реанимации. Второй ребёнок получил взрывную травму. Он находится в тяжёлом состоянии в Луганской республиканской больнице.
Напомним, в начале мая на севере Германии девять человек пострадали при взрыве газового баллона в порту в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Один из них был госпитализирован.