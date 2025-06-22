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Трамп: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана

Армия США нанесла удары с воздуха по ядерным объектам Ирана. Под прицел ВВС страны попали заводы Фордо, Натанз и Исфахан, рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, самолеты после нанесения ударов вышли с территории Ирана.

США ударили по ядерным объектам Ирана, рассказал Трамп.

Армия США нанесла удары с воздуха по ядерным объектам Ирана. Под прицел ВВС страны попали заводы Фордо, Натанз и Исфахан, рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, самолеты после нанесения ударов вышли с территории Ирана.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — рассказал Трамп в соцсети Truth Social.

Он поблагодарил американских военных и поздравил их с успешным выполнением миссии. Президент Штатов закончил свое сообщение следующими словами: «Сейчас настало время для мира! Спасибо за внимание».

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по подземному объекту в Фордо. Эти обсуждения проходили на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а также консультаций президента США с командой по национальной безопасности о дальнейших действиях Вашингтона.

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