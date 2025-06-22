Трамп: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по подземному объекту в Фордо. Эти обсуждения проходили на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а также консультаций президента США с командой по национальной безопасности о дальнейших действиях Вашингтона.