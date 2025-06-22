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МО требует взыскать 1,5 млрд с Главного управления специального строительства

С Главного управления специального строительства могут взыскать 1,5 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы четыре новых иска о взыскании с ФГУП «Главное управление специального строительства» 1,5 миллиарда рублей. Данную информацию подтвердили в суде, сообщает ТАСС.

«Министерство обороны Российской Федерации подало еще четыре исковых заявления к ФГУП “Главное управление специального строительства” на совокупную сумму в размере 1 млрд 535 млн 442 тыс. 962 рублей», — передает агентство..

В настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает вопрос о принятии данных исков к производству.

ФГУП «Главное управление специального строительства» специализируется на строительстве стратегически важных объектов для нужд армии, возведении специальных и социальных сооружений, а также создании гражданской инфраструктуры.

Накануне Качканарский городской суд взыскал с фирмы ООО «Аристейя» 25 млн рублей в доход государства.