США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.