США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция

США предупредили Тель-Авив о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана.
Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
06:52 CNN сообщает, что лидеры республиканцев в Палате представителей, спикер Майк Джонсон и лидер большинства Том Эммер, высоко оценили удар Трампа по Ирану как реализацию политики «Америка прежде всего». Джонсон подчеркнул, что Трамп дал Ирану шанс на соглашение, но тот отказался. Эммер поддержал заявление Трампа, заявив, что сейчас время для мира, и отметил угрозу, которую представляет ядерный Иран.
06:48 Нетаньяху заявил, что президент Трамп действовал с большой силой, сообщает Aljazeera.
06:46 The New York Times пишет, что решение Трампа нанести удары по трём иранским ядерным объектам, включая подземный завод в Фордо, напрямую втянуло США в конфликт на Ближнем Востоке.
06:36 Reuters сообщает, что Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если тот не согласится прекратить конфликт. Президент США заявил: «Им нужно немедленно заключить мир, иначе по ним снова ударят».
06:35 Израильский канал 12 сообщает, что, по оценкам Израиля, удары США по иранским ядерным объектам нанесли значительный ущерб.
06:29 CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп не планирует новых ударов по Ирану и рассчитывает, что нанесённые по его приказу удары подтолкнут Тегеран к возобновлению переговоров. Трамп призывает иранских лидеров «положить конец этой войне». Решение об ударах было принято без предварительного объявления после провала дипломатии. При этом американские войска готовы к возможным ответным действиям Ирана.
06:27 Глобал Таймс сообщает, что посольство Китая в Израиле продолжает эвакуацию граждан КНР на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. С 19 по 21 июня уже были эвакуированы почти 300 человек, большая часть из которых вернулась в Китай. Последние две группы эвакуируемых планируется вывести через пограничный переход Беэр (Таба) 23 и 25 июня.
06:26 Иранские власти заявляют, что «некоторое время назад» перевезли запасы обогащённого урана из ядерных центров Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил заместитель политического директора Иранской вещательной корпорации Хасан Абедини. Об этом сообщает BBC Persian.
06:20 Израиль переходит к «основной деятельности» только после ударов США по Ирану. Об этом сообщает Fox News.
06:18 The New York Times пишет, что остаётся открытым вопрос, прекратили ли удары США по иранским ядерным объектам ядерные амбиции Ирана и сократили ли его возможности создать бомбу. Если ответ будет отрицательным, это станет серьёзной проблемой для Трампа.
06:16 Акбар Салехи, заместитель начальника службы безопасности губернатора Исфахана, сообщил, что силы ПВО в Исфахане и Кашане начали отражать вражеские атаки, а в Натанзе и Исфахане прозвучали взрывы. Об этом сообщает TasnimNews.
06:14 США сбросили 5−6 противобункерных бомб на иранский ядерный объект Фордо и выпустили около 30 ракет Tomahawk по объектам в Исфахане и Натанзе. Об этом сообщает Fox News.
06:13 США связались с Ираном, чтобы донести, что их удары направлены только на ядерные объекты и не преследуют цель сменить власть в Тегеране, сообщает CBS.
06:12 CNN со ссылкой на источники сообщает, что Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию после удара США по Ирану.
06:10 На объект Фордо были сброшены несколько 30 000-фунтовых бункерных бомб, и первоначальные оценки показывают, что объект «исключен из рассмотрения». Об этом пишет The New York Times.
06:09 The New York Times пишет, что духовные правители Ирана давно враждебно настроены к США, иранское правительство часто балансировало на грани конфликта, но избегало прямой войны. Сейчас, после ударов США по ядерным объектам и угроз мести со стороны Ирана, ситуация может перейти в более опасную фазу.
06:09 CNN сообщает, что Иран эвакуировал три ядерных объекта, по которым, как утверждают США, был нанесён удар «некоторое время назад». Об этом заявил директор по связям с общественностью иранского государственного СМИ IRIB.
06:00 Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль ввёл ограничения из-за сложившейся ситуации: запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа, кроме предприятий жизнеобеспечения.
05:59 CNN сообщает, что чиновники Белого дома считают удары США по иранским ядерным объектам «очень эффективными», заявил аналитик Бретт Макгерк. При этом администрация подчеркивает, что это не начало расширенной кампании, а попытка сфокусироваться на ядерной программе и вернуться к дипломатии.
05:58 IRGC сообщает, что несколько часов назад после активации средств ПВО часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам.
05:54 CNN со ссылкой на информированный источник сообщает, что Трамп сейчас не планирует никаких дополнительных действий со стороны США.
05:52 Армия обороны Израиля сообщила, что с одобрения министра обороны Каца и после оценки ситуации с 03:45 утра в воскресенье изменены инструкции Командования тыла. Все районы страны переведены в режим необходимой активности, запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа, кроме ключевых секторов. Общественность должна следовать обновлённым инструкциям, опубликованным на официальных каналах и портале чрезвычайных ситуаций.
05:51 Израильский чиновник радиостанции Kan заявил, что Израиль находится в полной координации с США.
05:51 Израильские СМИ со ссылкой на источник в службе безопасности сообщают, что уровень тревоги в регионе достиг максимума.
05:50 Газета aljazeera сообщает, что из городов рядом с тремя ядерными объектами Ирана, подвергшимися ударам США, началась массовая эвакуация мирных жителей.
05:46 Мэр Нью-Йорка после ударов США по Ирану анонсировал увеличение присутствия полиции на религиозных, культурных и дипломатических объектах города, пишет РИА Новости.
05:45 Сенатор Роджер Уикер поддержал решение президента Трампа нанести удар по Ирану, назвав его «обдуманным» и «правильным». По его словам, теперь перед США стоит важный выбор для обеспечения безопасности граждан, союзников и стабильности на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times.
05:42 The New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщает, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо и Натанзе около 2:00 по московскому времени.
05:41 The New York Times пишет, что решение президента Трампа нанести удар по Ирану открыло новую и непредсказуемую главу в безопасности и политике Ближнего Востока. Эксперты, включая Рэя Такея из Совета по международным отношениям, считают этот этап потенциально проблематичным.
05:40 Канал 14 со ссылкой на израильского чиновника сообщает, что по ядерной программе Ирана был нанесён мощный удар, значительно разрушивший объекты для производства ядерного оружия.
05:37 The New York Times пишет, что атаки на ядерные объекты в Фордо и Натанзе были ожидаемыми, тогда как Исфахан представлял более сложную и менее обсуждаемую цель. Именно там хранилось топливо, обогащённое до 60%, необходимое для возможного создания ядерного оружия.
05:37 The New York Times сообщает, что Белый дом уведомил телеканалы о предстоящем обращении президента к нации, которое ожидается позднее.
05:36 Дональд Трамп перепостил в Truth Social утверждение, что иранского ядерного объекта в Фордо больше не существует. Автор оригинального поста не уточнил источник этой информации.