NYT: США вступают в войну с Ираном после нанесения ударов

«США вступают в войну с Ираном, бомбя ключевые ядерные объекты… Трамп держал этот шаг в тайне, и по крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — сообщает издание.