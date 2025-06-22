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NYT: США вступают в войну с Ираном после нанесения ударов

ВВС США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Решение стало первым прямым вовлечением американской армии в конфликт на фоне продолжающегося обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает The New York Times.

ВВС США поразили сразу три объекта.

ВВС США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Решение стало первым прямым вовлечением американской армии в конфликт на фоне продолжающегося обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает The New York Times.

«США вступают в войну с Ираном, бомбя ключевые ядерные объекты… Трамп держал этот шаг в тайне, и по крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — сообщает издание.

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.