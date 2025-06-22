США сделали тайный шаг перед бомбардировкой Ирана

Президент США Дональд Трамп провел вечером 21 июня в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане утром 22 июня. При этом Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Об этом пишут западные СМИ.