США сделали тайный шаг перед бомбардировкой Ирана

Вашингтон предупредил Тель-Авив о готовящейся атаке.
Президент США Дональд Трамп провел вечером 21 июня в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане утром 22 июня. При этом Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Об этом пишут западные СМИ.
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«В субботу вечером Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Вашингтон заранее уведомил Израиль о предстоящих ударах США по Ирану», — сообщило агентство Axios.
По сведениям издания, атака на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, была произведена с помощью бомбардировщиков-невидимок B-2. Самолеты уже вылетели за пределы воздушного пространства Ирана.
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп поблагодарил американских военных и поздравил их с успешным выполнением миссии. Президент США почеркнул, что сейчас настало время для мира.