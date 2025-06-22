Трамп назвал историческим моментом удары по ядерным объектам Ирана

Трамп высказался об ударах по ядерным объектам Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал удары по ядерным объектам Ирана историческим событием для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и мира. Иран должен теперь согласиться прекратить эту войну. Спасибо!», — говорится в заявлении Трампа.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Издание Axios отметило, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции URA.RU.