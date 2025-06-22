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В США раскрыли, чего хотел добиться Трамп бомбардировкой Ирана

Президент США Дональд Трамп после бомбардировки ядерных объектов Ирана надеется, что нанесенные удары подтолкнут Тегеран к переговорам. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Трамп хотел подтолкнуть Тегеран к дипломатическому решению конфликта.

Президент США Дональд Трамп после бомбардировки ядерных объектов Ирана надеется, что нанесенные удары подтолкнут Тегеран к переговорам. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам», — говорится в материале CNN. Отмечается, что президент США за последние дни размышлений пришел к выводу, что американские военные необходимы для уничтожения ядерных объектов Ирана после захода дипломатии в тупик.

По информации издания, Трамп не планирует продолжать военные действия в Иране на данный момент. Тем не менее военные США остаются в состоянии боевой готовности.

США атаковали Иран в ночь на 22 июня, нанеся удары по ядерным объектам республики, включая заводы по обогащению урана Фордо, Натанз и цех по изготовлению центрифуг Исфахан. Последние новости о вступлении Вашингтона в войну с Тегераном — в онлайн-трансляции URA.RU.

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