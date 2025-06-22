В США раскрыли, чего хотел добиться Трамп бомбардировкой Ирана

«Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам», — говорится в материале CNN. Отмечается, что президент США за последние дни размышлений пришел к выводу, что американские военные необходимы для уничтожения ядерных объектов Ирана после захода дипломатии в тупик.