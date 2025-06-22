CNN: Трамп пока не собирается продолжать бомбить Иран

«Президент США Дональд Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам, и в настоящее время не планирует дополнительных действий США на территории Ирана, поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они “согласились прекратить эту войну”», — сообщает CNN со ссылкой на свои источники.