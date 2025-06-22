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CNN: Трамп пока не собирается продолжать бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп не планирует новых военных операций на территории Ирана после недавних ударов по трем иранским ядерным объектам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Трамп в настоящее время не планирует никаких дополнительных действий в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп не планирует новых военных операций на территории Ирана после недавних ударов по трем иранским ядерным объектам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

«Президент США Дональд Трамп надеется, что нанесенные им удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам, и в настоящее время не планирует дополнительных действий США на территории Ирана, поскольку он оказывает давление на его лидеров, чтобы они “согласились прекратить эту войну”», — сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что решение о нанесении ракетных ударов было принято после того, как дипломатические попытки урегулирования ситуации зашли в тупик. При этом американские военные продолжают оставаться в состоянии повышенной боевой готовности и готовы ответить на возможные действия Ирана в регионе.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал удары по ядерным объектам Ирана историческим событием для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. США нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции URA.RU.

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