В Белом доме отреагировали на удар США по ядерным объектам Ирана

По словам МакГерка, один из высокопоставленных членов администрации подчеркнул важный момент: официальные лица передают региональным лидерам и иранской стороне, что на данном этапе речь идет исключительно о ядерной программе. По его словам, речь не идет о масштабной кампании — администрация по-прежнему стремится возобновить дипломатические переговоры.