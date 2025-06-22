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В Белом доме отреагировали на удар США по ядерным объектам Ирана

В Белом доме считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными». Об этом сообщил аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт МакГерк.

Белый дом доволен атакой по ядерным объектам Ирана, пишет CNN.

В Белом доме считают, что удары США по иранским ядерным объектам были «очень эффективными». Об этом сообщил аналитик CNN по глобальным вопросам Бретт МакГерк.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция.

«Они считают, что удар был очень эффективным», — заявил эксперт CNN, заявив, что представители Белого дома высоко оценили результаты операции. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с высокопоставленным чиновником администрации.

По словам МакГерка, один из высокопоставленных членов администрации подчеркнул важный момент: официальные лица передают региональным лидерам и иранской стороне, что на данном этапе речь идет исключительно о ядерной программе. По его словам, речь не идет о масштабной кампании — администрация по-прежнему стремится возобновить дипломатические переговоры.

Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил президент США Дональд Трамп. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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